В Югре в текущем году вырастут объемы нефтедобычи

В Югре рассчитывают на увеличение добычи нефти в текущем году. Об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила губернатор Югры Наталья Комарова, передает корреспондент Накануне.RU.

Добыча нефти прогнозируется больше, чем в 2020 г., почти на уровне 2019 г. За 10 месяцев текущего года добыто на 1,2 миллиона тонн нефти больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Также во время конференции была затронута текущая система налогообложения, которую нефтяники называют невыгодной, так как она делает нерентабельной добычу трудноизвлекаемых запасов нефти. Губернатор подтвердила, что вопрос обсуждался на совещании с участием вице-премьера.

"Недропользователи высказывали свое мнение относительно того, что действующее законодательство, в том числе налоговое, отстает от текущего состояния минерально-сырьевой базы и мы часть этого разговора уже затронули. Обратите внимание, такие данные, что обводненность месторождений составляет в среднем 90% и 27% нефтедобычи на так называемые трудноизвлекаемые запасы. Почему говорю: так называемые - в законодательстве РФ нет четкой терминологии на этот счет, и специалисты заявляют, и я поддерживаю, что нужно настроить законодательство в том числе в части налогообложения, исходя из характеристик материально сырьевой базы, которой мы располагаем, чтобы синхронизировать эту работу надо проводить. Рабочая группа экспертного совета по налогам совместно с Минфином, совместно с нефтяниками работает над возможностью изменения налогового законодательства, чтобы оно максимально отвечало текущему положению дел на нефтяном поле. Возглавляет эту группу Ольга Ануфриева", - сообщила Наталья Комарова.