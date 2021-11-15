ЕС может ввести санкции против минского аэропорта и гостиницы "Минск"

Евросоюз может ввести санкции против 20 официальных лиц Белоруссии, аэропорта Минска и столичной гостиницы "Минск" из-за кризиса с беженцами на границе, сообщает Financial Times.

Меры против гостиницы могут быть приняты из-за того, что отеле размещаются мигранты, которые затем пытаются попасть в Польшу.

Ограничения также могут затронуть сирийскую авиакомпанию Cham Wings Airlines за перевозку беженцев.

Вместе с тем страны ЕС еще не пришли к консенсусу по поводу санкций против аэропорта Минска из-за юридических сложностей, пишет Regnum.

Как сообщалось, что главы МИД стран Евросоюза рассмотрят расширение санкций в отношении Белоруссии 15 ноября. Формальным поводом для новых ограничительных мер стал миграционный кризис на белорусско-польской границе, в эскалации которого Евросоюз обвиняет Минск.

Напомним, на границе скопилось несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока, желающих нелегально попасть в ЕС.