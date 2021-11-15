15 Ноября 2021
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Политика За рубежом
(2017) | Фото: Getty Images

Госдеп: Лукашенко кризисом с мигрантами отвлек внимание от действий РФ на границе Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко прикрывает за кризисом с мигрантами на польско-белорусской границе действия России на границе с Украиной.

Как сообщили в госдепартаменте, в разговоре с польским коллегой Збигневом Рау Блинкен "подтвердил американскую поддержку Польши".

Отмечается, что стороны осудили использование Белоруссией мигрантов в качестве инструмента давления на соседние страны, передает Regnum.

Ранее Польша заявила о намерении привлечь на белорусскую границу солдат Великобритании – для укрепления заграждения от попыток прорыва со стороны беженцев с Ближнего Востока.

В свою очередь, глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что "Минск готов при необходимости обеспечить безопасность страны с привлечением России".

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Теги: госдеп, мигранты, белоруссия, лукашенко



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