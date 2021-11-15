Взрыв на НЛМК в Липецке: есть пострадавшие

Прокуратура в Липецкой области начала ведет после взрыва, который произошел на угольном складе Новолипецкого металлургического комбината.

Взрыв в одном из цехов предприятия случился 14 ноября в 21:14 мск. В результате обрушилась кровля. В результате происшествия пострадала женщина — рабочий, которую извлекли из-под завалов и отправили в больницу.

Отмечается, что технологический процесс на НЛМК не нарушен. Как говорят на самом предприятии, на угольном складе произошел хлопок с последующим возгоранием конвейера, сообщает РИА "Новости".

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