В Нижневартовске введут четыре новых комплекса фотовидеофиксации нарушений

Четыре новых комплекса фотовидеофиксации введут в эксплуатацию в середине ноября на дорогах Нижневартовска. Работы по расширению автоматизированной системы фиксации нарушений правил дорожного движения завершены в октябре, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Оборудование установили на перекрёстках улиц Ленина – проспект Победы, Интернациональная – Дзержинского, Мира – Дзержинского, 60 лет Октября – проспект Победы. По словам заместителя директора департамента ЖКХ администрации города Сергея Ляха, данные перекрестки являются устойчивыми очагами аварийности. Так, например, на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы за два года произошло семь ДТП с тяжелыми последствиями.

"В связи с высокой аварийностью на данных перекрестках по поручению исполняющего обязанности главы города Дмитрия Кощенко и по поручению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города смонтированы и готовы к работе восемь комплексов и 56 видеокамер, позволяющих фиксировать различные нарушения. Теперь в Нижневартовске системой фотовидеофиксации оборудованы 17 перекрестков, которые включают в себя 246 камер. Таким образом, системой безопасности охвачены все крупные перекрестки в нашем городе", - пояснил Сергей Лях.

Как отметил в ходе рабочей поездки исполняющий обязанности главы города Дмитрий Кощенко, использование современных инструментов обеспечения безопасности и порядка на дорогах поддерживает губернатор Югры Наталья Комарова.

"Работа системы автоматизированной фотовидеофиксации повысит дисциплину водителей, будет способствовать соблюдению правил всеми участниками дорожного движения и положительно повлияет на безопасность жителей в целом", - добавил Дмитрий Кощенко.

На этих четырёх перекрестках организован пофазный разъезд, то есть транспортные потоки при движении не пересекаются. Эта вынужденная мера безопасности, которая хоть и сократила количество аварий, но существенно снизила скорость проезда перекрестков. Специалистами принято решение вернуть работу светофорных объектов в прежний режим для увеличения пропускной способности на данных участках дороги. Эта работа будет проделана постепенно после ввода в эксплуатацию системы фотовидеофиксации.

Завершена установка системы оповещения на Комсомольском озере. Оборудование позволяет посредством громкой связи оповещать граждан о чрезвычайных происшествиях и необходимости эвакуации с объекта. Работой системы возможно управлять как стационарно, так и дистанционно.

"Оснащение системой оповещения объектов массового пребывания граждан осуществляется согласно постановлению Правительства Российской Федерации. В настоящее время работы выполнены в полном объеме", - рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации города Сергей Сериков.

Аналогичные комплексы системы оповещения установлены на площади Нефтяников, в городском парке, на площади мемориала "Воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", на набережной реки Обь (в створе улиц Мусы Джалиля и проспекта Победы), на Комсомольском бульваре. По мнению члена Общественной палаты города Нижневартовска Марата Исмагилова, принятые меры являются важными и актуальными. Система оповещения позволит оперативно информировать жителей города о возможной угрозе.