12 Ноября 2021
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Образование Ямало-Ненецкий АО
(2021) | Фото: Транснефть - Сибирь

На Ямале открыт новый детский сад, построенный при участии АО "Транснефть – Сибирь"

В районе Коротчаево г. Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось торжественное открытие детского сада "Семицветик", построенного при содействии АО "Транснефть – Сибирь". 

В мероприятии приняли участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов, представители местных органов власти и  Уренгойского управления магистральных нефтепроводов. 

(2021)|Фото: Транснефть - Сибирь

Детский сад рассчитан на 240 мест, в том числе его будут посещать дети сотрудников Уренгойского УМН. Всего организовано 12 детских групп, включая две коррекционные. В здании размещены игровые комнаты, физкультурный и тренажерный залы, бассейн, изостудия, хореографический и музыкальный залы, медицинский и пищевой блок, кабинеты логопеда и социального педагога, зимний дворик. 

С вводом современного детского сада в г.Новом Уренгое было закрыто последнее дошкольное учреждение, размещавшееся в деревянном здании.

(2021)|Фото: Транснефть - Сибирь

 "Это долгожданное событие для жителей Коротчаево. Ещё вчера здесь все детские сады были в деревянном исполнении. И с вводом новых дошкольных учреждений мы всех ребят переведём в капитальные новые здания. Это новый этап развития дошкольного образования в Коротчаево. Искренне благодарю Николая Петровича Токарева, компанию "Транснефть" за участие в социально-экономическом развитии региона", – сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Детсад "Семицветик" – это не просто вклад компании "Транснефть" в социальное развитие Ямала. Это, в первую очередь, забота о тех людях, которые живут и работают на арктической земле. И в будущем мы продолжим это сотрудничество", -  отметил генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов.

Строительство детского сада "Семицветик" осуществлялось за счет средств, аккумулированных в соответствии с шестисторонним соглашением о взаимодействии, заключенным между полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, правительствами Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, ПАО "Транснефть", АО "Корпорация Развития". 

(2021)|Фото: Транснефть - Сибирь

При участии ПАО "Транснефть" на территории Пуровского и Тазовского районов ЯНАО введено в эксплуатацию 9 объектов социальной инфраструктуры, реализованных в рамках строительства магистрального нефтепровода Заполярье - Пурпе. В следующем году в Коротчаево будут введены в эксплуатацию еще два востребованных социальных объекта: школьный бассейн и крытый ледовый корт, строительство которых ведется в рамках программы благотворительной деятельности АО "Транснефть – Сибирь". 

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Теги: Транснефть - Сибирь, детский сад



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