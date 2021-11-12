На Ямале открыт новый детский сад, построенный при участии АО "Транснефть – Сибирь"

В районе Коротчаево г. Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа состоялось торжественное открытие детского сада "Семицветик", построенного при содействии АО "Транснефть – Сибирь".

В мероприятии приняли участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов, представители местных органов власти и Уренгойского управления магистральных нефтепроводов.

Детский сад рассчитан на 240 мест, в том числе его будут посещать дети сотрудников Уренгойского УМН. Всего организовано 12 детских групп, включая две коррекционные. В здании размещены игровые комнаты, физкультурный и тренажерный залы, бассейн, изостудия, хореографический и музыкальный залы, медицинский и пищевой блок, кабинеты логопеда и социального педагога, зимний дворик.

С вводом современного детского сада в г.Новом Уренгое было закрыто последнее дошкольное учреждение, размещавшееся в деревянном здании.

"Это долгожданное событие для жителей Коротчаево. Ещё вчера здесь все детские сады были в деревянном исполнении. И с вводом новых дошкольных учреждений мы всех ребят переведём в капитальные новые здания. Это новый этап развития дошкольного образования в Коротчаево. Искренне благодарю Николая Петровича Токарева, компанию "Транснефть" за участие в социально-экономическом развитии региона", – сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Детсад "Семицветик" – это не просто вклад компании "Транснефть" в социальное развитие Ямала. Это, в первую очередь, забота о тех людях, которые живут и работают на арктической земле. И в будущем мы продолжим это сотрудничество", - отметил генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Рустэм Исламов.

Строительство детского сада "Семицветик" осуществлялось за счет средств, аккумулированных в соответствии с шестисторонним соглашением о взаимодействии, заключенным между полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, правительствами Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, ПАО "Транснефть", АО "Корпорация Развития".

При участии ПАО "Транснефть" на территории Пуровского и Тазовского районов ЯНАО введено в эксплуатацию 9 объектов социальной инфраструктуры, реализованных в рамках строительства магистрального нефтепровода Заполярье - Пурпе. В следующем году в Коротчаево будут введены в эксплуатацию еще два востребованных социальных объекта: школьный бассейн и крытый ледовый корт, строительство которых ведется в рамках программы благотворительной деятельности АО "Транснефть – Сибирь".