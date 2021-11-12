Скончался писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет, сообщил телеканал "Россия 24". У мужчины диагностировали острую сердечную недостаточность.

Широкому зрителю он известен как автор и чтец юмористических зарисовок на канале "Россия 1" – в программах "Аншлаг", "Кривое зеркало", "Смеяться разрешается" и др.

Но Коклюшкин также являлся писателем, сценаристом (например, написал сценарии к мультикам о Великолепном Гоше), актером и журналистом. А еще – тестем телеведущего Владимира Соловьева.

Коклюшкин родился в 1945 году в Москве. Сменил много профессий, работал, например, инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры.

Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в "Клубе 12 стульев" "Литературной газеты" и во многих газетах и журналах. В 1981 году окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа.

Монологи Коклюшкина читали многие известные артисты: Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова, Елена Степаненко.

Коклюшкин был дважды женат, у него двое детей и пятеро внуков.