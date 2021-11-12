14 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области, (2020) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Челябинской области не будут продлевать нерабочие дни

В Челябинской области не будут продлевать режим нерабочих дней. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Сегодня в регионе заканчивается режим нерабочих дней, а также дистанционное обучение у школьников. С понедельника дети пойдут в школы.

Алексей Текслер, что эти две недели, которые прошли в режиме нерабочих дней, дали свои результаты. В регионе отмечается снижение госпитализаций и стабилизация по заболеваемости.

"Мы видим снижение пневмоний, и, таким образом, можно сказать, что эти две недели пошли в целом на пользу с точки зрения эпидситуаци. Кстати, мы наблюдаем за последние полтора месяца снижение ОРВИ у детей – это тоже результат тех решений, которые мы принимали. Так что следующая неделя с точки зрения трудового расписания будет обычной", - подчеркнул он.

Напомним, нерабочие дни в регионе были введены с 30 октября по 12 ноября. С 8 по 14 ноября все образовательные организации были переведены на дистанционный режим работы. Также власти ужесточили ковидные ограничения.

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Теги: нерабочие дни, коронавирус, Алексей Текслер,



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