Максим Ряшин переизбран мэром Ханты-Мансийска

Сегодня на третьем заседании думы Ханты-Мансийска VII созыва главой города избран Максим Ряшин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Соответствующее решение приняли депутаты большинством голосов. Конкурентом Ряшина был депутат гордумы Петр Суворов. Каждый из кандидатов выступил перед депутатами, рассказав о приоритетах социально-экономического развития города. В итоге большинством голосов должность мэра осталась за Ряшиным.

"В основе подготовленных предложений о приоритетах социально-экономического развития города на ближайшие пять лет и более долгосрочную перспективу лежит решение ключевых задач, направленных на достижение национальных целей, установленных Указом президента Российской Федерации. Прежде всего, это повышение уровня жизни горожан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека", - выступил мэр перед депутатами.

Напомним, что согласно уставу города, глава избирается думой муниципального образования на пять лет.