В Челябинске тренер спортклуба получил срок в колонии за распространение сильнодействующих веществ

В Челябинске тренера спортивного клуба приговорили к 2,5 годам в колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей за незаконный оборот сильнодействующих веществ и склонение спортсмена к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В 2019 году обвиняемый склонил подопечную ему спортсменку к использованию субстанций, запрещенных для использования в спорте.

Кроме того, он приобрел запрещенные препараты, содержащие сильнодействующие вещества, часть из которых продал спортсменам.