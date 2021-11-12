На Тайване подросткам приостановили введение второй дозы из-за случаев миокардита

Глава Центрального командного центра эпидемии Тайваня Чэнь Ши-чун заявил, что группа экспертов решила приостановить введение вторых доз вакцин от ковида Pfizer-BioNTech подросткам 12-17 лет из-за риска развития миокардита. Об этом сообщает Taiwan News.

Случаи миокардита (воспаление сердечной мышцы) и перикардита (воспаление наружной оболочки сердца) были зарегистрированы после вакцинации детей и молодежи во многих странах. Согласно статистике США, риск развития миокардита у молодежи после второй дозы в 10 раз выше, чем после первой.

Консультативный комитет по практике иммунизации Министерства здравоохранения и социального обеспечения Тайваня принял решение прекратить введение вторых доз подросткам на две недели, в течение которых эксперты и врачи Центра по контролю и профилактике заболеваний рассмотрят 16 случаев миокардита среди подростков после вакцинации второй дозой.

В Британии и Гонконге было принято решение колоть подросткам только одну дозу. При этом в Британии с начала вакцинации смертность среди подростков выросла в 1,5 раза. Она начала расти именно с того момента, когда подростков начали вакцинировать. Так, с 23-й по 37-ю неделю в 2021 году в Англии и Уэльсе умерли 252 человека в возрасте от 15 до 19 лет, в то время как год назад было 162, - рост на 56%. При этом подобного роста среди детей до 15 лет, еще не охваченных вакцинацией, не наблюдается, что подтверждает причинную связь с вакцинацией. С ковидом это не связано, так как за рассматриваемый период было всего 9 ковидных смертей подростков, причем в Британии все смерти с ковидом включают в ковидные.