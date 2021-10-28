28 Октября 2021
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Общество За рубежом
Сергей Кургинян (2013) | Фото: Накануне.RU

На Тайване после вакцинации умело больше, чем после ковида

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Тайваня, к 24 октября после ковид-вакцинации умер 941 человек. При этом число умерших от ковида составило 846 человек. То есть после вакцинации умерло больше, чем после ковида. Об этом заявил лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян.

Телеграм-канал "Кургинян говорит" не привел ссылки, а только скриншот. Самой таблицы на официальном сайте CDC Тайваня мы не нашли, но подобные данные ранее сообщали разные англоязычные ресурсы. На одном из них приведено распределение смертей по возрастам на 14 октября. Причем две недели назад было на 100 смертей меньше. На это обращает внимание и Кургинян. Количество смертей по возрастам сначала возрастает, потом убывает, но это в абсолютном выражении, а в относительном вероятность смерти монотонно растет от нуля у подростков до 85 на 100 тыс. у людей в возрасте 90+.

Также о превышении числа смертей после вакцин над смертями после ковида еще 9 октября писала одна из крупнейших ежедневных тайваньских газет China Times. В этом можно убедиться, если перевести первый абзац статьи. "Регнум" также пишет, что эти данные присутствуют в открытом доступе и регулярно обновляются.

Упомянутый телеграм-канал отмечает, что ни одна из существующих ковидных вакцин на данный момент не прошла полноценной проверки, поэтому и используется принуждение к "добровольным" прививкам, чтобы вся ответственность лежала на людях, которые как бы сами попросили их сделать.

Данные по Тайваню не являются невероятными. Так, в США после вакцинации умерли более 17 тыс. человек, то есть в относительном выражении получается почти такой же уровень летальности. В России, однако, никакой статистики по поствакцинальным осложнениям не ведется. Правозащитник Денис Шульга на недавней конференции в Санкт-Петербурге сообщил, что только проект "Стопвакцизм" располагает базой из 430 сообщений о летальных исходах после вакцинации с фамилиями и документами. Это только те, кто обратились и предоставили подробные данные.

Что касается данных по Тайваню, то некоторые СМИ пишут сакраментальное "после не значит вследствие". Но почему это касается только вакцинации, а не ковида? Так, в США и Британии любой умерший с положительным тестом на ковид минимум за месяц до смерти считается умершим от ковида. То есть человек может умереть от чего угодно, достаточно лишь незадолго до смерти получить положительный тест - и его смерть попадает в ковидную статистику. Что же будет, если распространить этот принцип и на вакцинацию?

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На Тайване после вакцинации умело больше, чем после ковида

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Теги: вакцинация, смерть, прививка, Тайвань, ковид



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