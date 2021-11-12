12 Ноября 2021
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Союз-2.1а ракета-носитель космодром Восточный (2016) | Фото:Роскосмос

Космодром Восточный передал в амурские больницы кислород, предназначенный для испытаний и старта ракет

Космодром Восточный передал в ковидные больницы Амурской области 32 тонны чистого кислорода.

"Сегодня по просьбе руководства Амурской области из хранилища топливной системы космодрома Восточный отгружено 32 тонны чистого кислорода", - написал в своем Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он добавил, что сразу несколько предприятий госкорпорации производят кислород высшего качества. Он необходим при испытаниях и штатных пусках ракетных двигателей в качестве окислителя в топливной паре.

"В среднем (ежедневно) Роскосмос передает медицинским учреждением страны около 93 тонн медицинского кислорода. С 2020 года мы увеличили его производство вдвое, сохранив при этом его отпускную цену прежней", - добавил Рогозин.

По его словам, передача кислорода больницам создает некоторые проблемы для отрасли, вязанные с отработкой надежности ракетных двигателей и переносами этапов испытаний. "Мы, понимая сложность эпидемиологической обстановки в стране, будем и дальше всемерно помогать нашим медицинским работникам бороться за жизнь и здоровье нашего народа", - заключает глава Роскосмоса.

Напомним, на одном из последних совещаний у президента России вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в целом ряде регионов есть проблемы с кислородом в больницах, самая напряженная ситуация сложилась в Воронежской, Кировской, Ивановской областях и Севастополе.

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Теги: космодром восточный, кислород, больницы, дмитрий рогозин



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