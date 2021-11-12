12 Ноября 2021
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Анна Куташова (2021) | Фото: instagram.com/kutashova_anna/

Глава Октябрьского района Югры покидает пост

Уходит в отставку глава Октябрьского района Югры Анна Куташова, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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"С полуночи 16 ноября я покидаю пост главы. Октябрьский район – в надёжных руках. Команда администрации района продолжает работу под руководством и.о. главы Николая Хромова. Новый глава будет избран депутатами думы Октябрьского района в соответствии с уставом", - написала политик в своём Instagram.

Куташова пожелала району "дальнейшего развития и стабильного процветания, роста жизни и твердой уверенности в счастливом и светлом будущем".

"Всем жителям хочу пожелать ценить превыше всего свою семью, дорожить каждой минутой, проведённой рядом с родными людьми, ставить семейное благополучие приоритетом", - написала она.

Анна Куташова(2021)|Фото: instagram.com/kutashova_anna/

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Теги: Анна Куташова, Октябрьский район



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