Глава Октябрьского района Югры покидает пост

Уходит в отставку глава Октябрьского района Югры Анна Куташова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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"С полуночи 16 ноября я покидаю пост главы. Октябрьский район – в надёжных руках. Команда администрации района продолжает работу под руководством и.о. главы Николая Хромова. Новый глава будет избран депутатами думы Октябрьского района в соответствии с уставом", - написала политик в своём Instagram.

Куташова пожелала району "дальнейшего развития и стабильного процветания, роста жизни и твердой уверенности в счастливом и светлом будущем".

"Всем жителям хочу пожелать ценить превыше всего свою семью, дорожить каждой минутой, проведённой рядом с родными людьми, ставить семейное благополучие приоритетом", - написала она.