Главу правозащитной организации Gulagu.net снова объявили в розыск

Создателя правозащитной организации Gulagu.net Владимира Осечкина объявили в розыск по делу о мошенничестве. Gulagu.net – организация, опубликовавшая видеоархивы с пытками заключенных, снятые, предположительно, в российских колониях, и, в частности, в тюремной больнице в Саратовской области.

Сам Осечкин обвинения отрицает и считает, что таким образом силовики пытаются остановить его разоблачительную деятельность.

"Спецслужбы РФ переобъявили меня в розыск. Видимо, до этого разобъявили, и вот опять - объявили. Осеннее обострение, не иначе. Но удивительно другое. Мои адвокаты прислали мне копии материалов одного из дел против меня, в котором более 10 документов подписано лично заместителем начальника Главного оперативного управления ФСИН Антоном Ефаркиным. Тем самым, которого директор ФСИН откомандировал на пост врио начальника УФСИН по Саратовской области", - написал Осечкин в своем Telegram-канале.

Напомним, именно Ефракин на днях сообщил об итогах проверки по материалам, опубликованным Gulagu.net: были уволены 18 сотрудников ФСИН, еще 11 подверглись дисциплинарным взысканиям, возбуждено пять уголовных дел. В эфире местных СМИ Ефракин заявил, что подобное [издевательства над заключенными] больше не повторится.

Правозащитники не удовлетворены результатами проверок ФСИН: они считают, что наказание (и то – скромное) понесут только исполнители, а заказчики избегут ответственности.

Осечкин пишет, что живет с 2015 года во Франции, о чем есть данные в материалах его уголовного дела. При этом силовики считают, что мужчина совершал похищения в Москве в 2016-м году. "Органы ФСИН/ФСБ/МВД решили об этом возбудиться в конце октября 2019 года ровно через неделю после моего выступления в Европарламенте (Страсбург) с разоблачением рабского труда и систематических пыток", - пишет правозащитник.