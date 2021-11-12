В ООН призвали Белоруссию отправить мигрантов с границы "в более безопасные места"

Мигранты, находящиеся на польско-белорусской границе, должны быть отправлены "в более безопасные места в Белоруссии", заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

Он отметил, что его подразделение, предлагает "помощь в поиске решений", передает Regnum.

Ранее ООН, а также Международная организация по миграции совместно с Белорусским Красным Крестом доставили помощь мигрантам. Сообщалось, что раздача еды в лагере беженцев вылилась в давку.

В пограничном комитете Белоруссии накануне сообщили, что в лагере находится около 2 тыс. беженцев, и они продолжают прибывать: за день к группе присоединились около 200 человек.

Власти Польши заявили о строительстве "великого лагеря мигрантов" на белорусской границе.