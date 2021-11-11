11 Ноября 2021
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Лагерь беженцев на белорусско-польской границе. (2021) | Фото: Пограничный комитет Белоруссии

Польша заявила о строительстве "великого лагеря мигрантов" на белорусской границе

Польша и Белоруссия продолжают обмениваться обвинениями по поводу миграционного кризиса на их границе.

Так, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы для провоцирования конфликта. Также глава государства распорядился обеспечить беженцев дровами.

Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина заявил, что беженцы обустраиваются на границе. "Последняя информация, что все спокойно, ничего там не происходит. Эти люди, эти мигранты, которые приехали в Белоруссию, посланные Лукашенко и его людьми на нашу границу, там теперь, по-моему, строят великий лагерь мигрантов, которые хотят проходить мимо польской границы и дальше в Евросоюз", - заявил дипломат в эфире "Эхо Москвы".

Ясина обвинил белорусскую сторону в нежелании принять гуманитарную помощь для мигрантов: "Эта ситуация с августа, мы хотели и говорили нашим белорусским соседям, что мы можем послать гуманитарный конвой, что можем послать все, что нужно для мигрантов. Но никогда белорусы на это не соглашались".

Также представитель МИД Польши объяснил, почему беженцы не могут легально просить убежища в ЕС: "Это [легальный статус беженца] можно получить только при переходе на пограничном переходе. Проблема в том, что они все легально приехали в Белоруссию, получили визы туристические от белорусского закона, и это значит, что они переходят в Евросоюз из безопасного государства. Это очень важная форма. Если бы они пришли из стран, где опасные события происходят, они могли бы получить этот законный документ. Не допускается, чтобы туристы перешли незаконно границу и получили статус беженцев".

Лагерь беженцев на белорусско-польской границе.(2021)|Фото: Пограничный комитет Белоруссии

В пограничном комитете Белоруссии сообщили, что на утро 11 ноября в лагере находится около 2 тыс. беженцев, и они продолжают прибывать: за день к группе присоединились около 200 человек.

"В целом, ситуация остается напряженной. Погодные условия, нехватка еды и воды создают угрозу физическому состоянию людей, ищущих защиты в странах ЕС. За истекшие сутки непосредственно в лагере беженцев оказана медицинская помощь двум женщинам из-за переохлаждения и травмы головы. Также ночью медики пограничной службы помогли ребенку, у которого были обнаружены признаки переохлаждения. Распространенная информация о случае гибели среди беженцев не соответствует действительности", - заявили в комитете.

"Для оказания экстренной помощи, особенно в ночное время суток ввиду существенного понижения температур, вблизи лагеря постоянно дежурят медицинские бригады. Также с учетом имеющихся возможностей посильная поддержка беженцев продуктами питания оказывается со стороны белорусских властей, гуманитарных организаций и волонтеров", - добавили в погранкомитете.

Ожидается, что в ближайшее время в лагерь прибудут представители верховного комиссара ООН по делам беженцев, общества Красного Креста и Международной организации по миграции.

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Теги: беженцы, лагерь, польша, белоруссия, конфликт



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