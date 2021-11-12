12 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

На жителей Златоуста завели уголовное дело за фиктивную вакцинацию 250 граждан от COVID-19

В Златоусте задержали трех местных жителей, которых подозревают в незаконном предоставлении сертификатов о вакцинации без ее прохождения.

По версии следствия, подозреваемые незаконно предоставляли услуги по внесению ложных сведений о прохождении вакцинации в специализированную единую информационную систему для получения сертификатов. За это они брали с граждан от 1,5 до 6 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Следствие считает, что в специализированную единую информационную систему были внесены ложные сведения о вакцинации не менее 250 гражданам.

Противоправная деятельность сотрудников была пресечена сотрудниками полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). В ходе обысков у подозреваемых были изъяты вещественные доказательства. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы.

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Теги: вакцинация, сертификат, уголовное дело,



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