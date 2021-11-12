РПЦ: церковь никогда не выступала против вакцинации

В вопросе вакцинации отсутствует религиозная составляющая, отказ от нее нельзя оправдывать православным вероучением.

Об этом в эфире RTVI сообщил председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. "Мы прекрасно понимаем, что в условиях современной медицины вакцинация — это основной способ противостоять распространению заразы", — сказал он.

Легойда считает, что человек не может оправдывать свой отказ от вакцинации православным вероучением.

Как сообщалось ранее, Русская православная церковь признала оправданным применение QR-кодов в ситуации, когда ежедневно гибнет более 1000 человек.

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