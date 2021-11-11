"Новые люди" предложили в Госдуме повысить компенсацию за последствия после вакцинации до 3 млн рублей

Глава партии "Новые люди" Алексей Нечаев выступил в Госдуме с предложением увеличить размер компенсации гражданам, в случае возникновения негативных последствий после вакцинации. По его словам, процедура отказа от претензии перед вакцинацией является странной и не повышает доверия к прививкам от коронавируса.

"Конечно, пропаганду вакцинации можно продолжать. Но я считаю, что лучшей пропагандой прививок будет, если государство возьмет на себя ответственность за последствия неудачной вакцинации. Открытой информации по осложнениям после прививок тоже нет. Все, что возникает, пытаются маркировать как фейки и отрицательную пропаганду. Но есть реальные случаи, о которых пишет пресса. Я считаю, что те, кто призывает вакцинироваться, должны отвечать за побочные эффекты и смерти после прививок. Нам нужна независимая система регистрации таких случаев с участием российских медиков с разной точками зрения", -написал депутат у себя в Telegram-канале.

На данный момент компенсация за негативные последствия вакцинации составляет 1 тыс. рублей в месяц в случае инвалидности и 30 тыс. рублей в случае смерти, что по мнению Нечаева - просто смешно. Вместо этого он предлагает увеличить компенсацию в случае ПВО до 3 млн рублей и до 10 млн рублей в случае смерти.

Он также предложил создать государственную программу предвакционного обследования, для того, чтобы граждане с противопоказаниями точно не попали под шприц. Депутат заявил, что медицинская карта пациента с указанием его прошлых болезней должна быть у каждого врача, который делает прививку. Помимо этого Нечаев предложил создать "иммунный капитал".

"План А по борьбе с пандемией частично сработал. Треть людей вакцинировалась. Хорошо. Но почти половина страны не будет вакцинироваться. Давайте предложим для неё план Б. Наш план Б предполагает введение такого понятия, как иммунный капитал. Исследования показывают, что шансы заразиться коронавирусом у людей с дефицитом витамина D в три раза выше. При этом 84% наших сограждан имеют дефицит витамина D. Минздраву и ученым необходимо разработать витаминный комплекс для укрепления общего иммунитета и предоставить его людям. Наши думские коллеги из партии большинства говорят, что оппозиция должна быть лучше, чем они, чтобы стать реальной альтернативой. Согласен. Именно поэтому мы не ограничиваемся простой критикой чего-то, а предлагаем новые, действенные решения. Если план А дал только частичный эффект, мы предлагаем поддержать другой план - план Б. Мы призываем все заинтересованные стороны к совместному обсуждению этого плана", - рассказал депутат о теме сегодняшнего выступления.

Напомним, что сегодня уральский ресторатор и основатель бистро Dong Po и Fugu Евгений Урюпин предложил альтернативное решение по увеличению числа вакцинируемых. Так, по его мнению, QR-коды нужно вводить не на входы в рестораны, куда и так не ходит много людей, а на продажу алкоголя. Таким образом можно не только заинтересовать людей, но и сократить пьянство в стране.