11 Ноября 2021
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Политика В России Москва
Проект бюджета. (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы России

Депутаты Госдумы сегодня целый час не могли начать работать – обсуждали повестку

Депутаты Госдумы сегодня целый час не могли начать работу по существу – обсуждали повестку пленарного заседания, которая вообще-то специально согласовывается со всеми фракциями на Совете Думы перед заседаниями.

"Сегодня целый час обсуждали повестку дня заседания Госдумы, в которой 67 пунктов. Нужно или нет включать тот или иной вопрос, достаточно хорошо ли он подготовлен, чьи интересы отражает? – пишет в своем Telegram-канале депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова. - Могу сказать, что чувствовалась значительная заинтересованность в протаскивании вопросов, которые явно непроработанные, но так нужны правительству. Увы, бывает довольно часто, что за словесной шелухой о заботе народа скрываются бизнес интересы. И, если оппозиция начинает аргументировать свои доводы, нас тут же обвиняют в популизме, чуть ли не в развале России, уничтожению прав и свобод. Подход понятен — увести от темы, заболтать проблему, а потом под шумок протащить очередное "обнуление" будущего граждан страны".

Дольше всего спорили о законопроекте о статусе апартаментов. Оппозиция назвала его "сырым" и потребовала снять с рассмотрения. Документ показался неподготовленным и некоторым депутатам от "Единой России".

"Когда люди покупают такие помещения [апартаменты] дешевле квартир, они заранее понимают, что это - не жилье, хотя застройщики наверняка обещают им, что вскоре добьются легализации апартаментов. И, действительно, много лет пытаются добиться, а сейчас, похоже, вышли на финишную прямую, - пишет в своем канале глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. - Но! Такое решение чревато огромными социальными рисками и издержками. Кроме того, в проигрыше - останутся добросовестные застройщики и покупатели, не пытавшиеся искать дырки в законах. Именно поэтому Вячеслав Володин и предложил перенести сегодняшнее рассмотрение законопроекта, создав специальную рабочую группу. Мне также предложено войти в ее состав. Надеюсь, мы сумеем выработать справедливое, законное и компромиссное решение".

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Теги: ольга алимова, повестка, александр хинштейн, повестка, статус апартаментов



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