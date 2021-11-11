"Единая Россия" поддержала кандидатуру Александра Лазарева на пост председателя ЗСО

Президиум регионального политсовета "Единой России" в Челябинской области поддержал кандидатуру Александра Лазарева на пост председателя Законодательного собрания региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Кандидатуру Лазарева внес на рассмотрение глава региона Алексей Текслер.

Напомним, Владимир Мякуш покидает пост председателя Законодательного собрания Челябинской области. Вопрос о сложении полномочий будет рассмотрен 16 ноября на внеочередном заседании областного парламента. После отставки он станет советником губернатора Челябинской области.

"Владимир Викторович был и остается преданным сторонником нашей команды, партии, а после сложения полномочий продолжит работать в качестве моего советника на благо региона и его жителей", - подчеркнул на заседании президиума Алексей Текслер.