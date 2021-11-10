Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш уходит в отставку

Владимир Мякуш покидает пост председателя Законодательного собрания Челябинской области. Вопрос о сложении полномочий будет рассмотрен 16 ноября на внеочередном заседании областного парламента.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗСО, о своем решение покинуть пост Владимир Мякуш сообщил на встрече с губернатором Алексеем Текслером. На должность спикера он предложил своего заместителя Александра Лазарева. Это решение обсуждалось давно. Владимир Мякуш считает, что нужно уступить дорогу молодым.

После отставки Владимир Мякуш станет советником губернатора Челябинской области.

Владимиру Мякушу 73 года. Он возглавляет Законодательное собрание Челябинской области с 2005 года. На эту должность он избирался пять раз. До 2020 года был секретарем Челябинского регионального отделения партии "Единая Россия".