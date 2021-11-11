Свердловский "гастролер" получил 12 лет колонии за серию разбоев в Тюмени

Сегодня, 11 ноября, Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 22-летнему жителю Свердловской области. Его признали виновным в серии разбоев и надолго отправили за решетку.

Как показало расследование, 31 августа прошлого года в течение полутора часов уралец совершил два разбойных нападения на салоны сотовой связи в Тюмени. Угрожая ножом, в первом салоне он похитил более 4 тысяч рублей, а во втором – свыше 57 тысяч рублей и 12 телефонов общей стоимостью почти 280 тысяч. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области, после этого "гастролер" уехал на такси в Екатеринбург.

Впоследствии разбойник был задержан у себя в области по подозрению в серии аналогичных преступлений. В действиях злоумышленника нашли особо опасный рецидив.

Тюменский суд, с учетом приговора Сысертского районного суда Свердловской области, окончательно назначил ему 12 лет колонии особого режима. Кроме этого, в пользу потерпевших взыскано более 340 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.