11 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
Врач в кабинете компьютерной томографии в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области умерли 17 жителей, вакцинированных от коронавируса

В Челябинской области скончались 17 жителей, вакцинированных против коронавируса. Об этом на брифинге сообщил министра здравоохранения региона Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

У всех пациентов, по словам министра, были тяжелые хронические заболевания, которые послужили причиной смерти.

"У нас есть комиссия, которая разбирает каждый случай вместе с Роспотребнадзором, Росдравнадзором. Все случаи разобраны. 17 случаев произошло, во всех случаях 100% причиной смерти пациентов была тяжелая хроническая сопутствующая патология, которая привела к данному исходу. Связи с вакцинацией ни в одном случае не было", – подчеркнул министр.

Напомним, в Челябинской области 1 млн 265 тыс. 516 жителей поставили прививку от коронавируса. Этот показатель составляет 46,9% от всего взрослого населения области.

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Теги: коронавирус, вакцинация, прививка, смертность,



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