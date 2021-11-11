В Челябинской области умерли 17 жителей, вакцинированных от коронавируса

В Челябинской области скончались 17 жителей, вакцинированных против коронавируса. Об этом на брифинге сообщил министра здравоохранения региона Юрий Семенов, передает корреспондент Накануне.RU.

У всех пациентов, по словам министра, были тяжелые хронические заболевания, которые послужили причиной смерти.

"У нас есть комиссия, которая разбирает каждый случай вместе с Роспотребнадзором, Росдравнадзором. Все случаи разобраны. 17 случаев произошло, во всех случаях 100% причиной смерти пациентов была тяжелая хроническая сопутствующая патология, которая привела к данному исходу. Связи с вакцинацией ни в одном случае не было", – подчеркнул министр.

Напомним, в Челябинской области 1 млн 265 тыс. 516 жителей поставили прививку от коронавируса. Этот показатель составляет 46,9% от всего взрослого населения области.