11 Ноября 2021
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Политика В России За рубежом
Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

Россия может ответить на санкции в отношении "Аэрофлота" запретом полетов над своей территорией - сенатор

Если западные страны введут санкции в отношении "Аэрофлота", в качестве ответной меры Россия могла бы запретить для авиакомпаний этих стран транзитный пролет над своей территорей, считает сенатор, первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Напомним, ранее СМИ сообщили о планах властей Евросоюза ввести санкции в отношении "Аэрофлота" – за то, что перевозчик, якобы, перемещает из стран Ближнего Востока беженцев в Белоруссию.

"Если введут санкции против нашей авиакомпании, мы введем аналогичные санкции против их компаний, которые очень сильно зависят от России в силу ее географического положения", - цитирует Джабарова РИА Новости. Сенатор отметил, что если западные санкции коснутся отдельных должностных лиц в "Аэрофлоте", аналогичные санкции могут быть введены Россией в отношении должностных лиц западных авиакомпаний.

Стоит отметить, что еще со времен Советского Союза так называемые роялти за пролет иностранных самолетов над территорией России (прежде всего, речь о Сибири – через нее проходит масса маршрутов, связывающих Европу и Азию) получает "Аэрофлот". Ранее другие российские авиакомпании пытались изменить положение дел и тоже претендовали на получение отчислений, но воз и ныне там. И если иностранные компании лишатся возможности пролета над Россией, то финансово это ударит, опять же, по "Аэрофлоту".

Между тем, акции "Аэрофлота" на Московской бирже при открытии торгов снизились на более чем 2% на негативных новостях.

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Теги: аэрофлот, владимир джабаров, санкции



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