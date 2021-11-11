Протекционизм и индустриализация: "Партия Дела" утвердит новую программу на съезде в Москве

13 ноября состоится V Съезд "Партии Дела". Политическая сила намерена принять обновленную партийную программу, в которой закрепит положение о разумной экономической политике — комплексе мер, способных вывести Россию из кризиса и обеспечить страну новыми рабочими местами

Автор концепции программы "Новый Курс", лидер "Партии Дела" и президент Ассоциации "Росспецмаш" Константин Бабкин настаивает на смене экономического либерального курса российского правительства в пользу государственного протекционизма отечественного производителя и стимулирующей налоговой и мягкой денежно-кредитной политики.

В этом случае, считает политик и промышленник, несырьевая экономика получит мощный импульс, что приведет к росту производства в промышленности и сельском хозяйстве, возрождению села, созданию новых рабочих мест и росту реальных доходов россиян.

Программа "Новый Курс" отличается не только взвешенным взглядом на решение экономических проблем России. Это полноценная стратегия развития страны, написанная с учетом брошенных ей идеологических и геополитических вызовов.

Так, в партии заявляют, что Россия — не Восток и не Запад, а самостоятельная цивилизация, готовая строить партнерские отношения со всеми государствами мира. Но при этом ее власти должны ставить на первое место национальные приоритеты: отечественную промышленность, экономику, традиционные ценности, сохранение культуры коренных народов страны.

На съезде выступят руководство и представители партии: российские промышленники и аграрии, предприниматели и ученые, политики, региональные и муниципальные депутаты. В частности, президент Ассоциации "Росспецмаш", председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин, секретарь Федсовета партии Алексей Лапушкин, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов, президент Ассоциации "Станкоинструмент" Георгий Самодуров, председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза и другие спикеры.