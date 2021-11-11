11 Ноября 2021
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Экономика За рубежом
Boeing 737 MAX (2019) | Фото:Flickr

Boeing признал ответственность за крушение самолета "Эфиопских авиалиний" в 2019 году

Boieng признал ответственность за катастрофу самолета "Эфиопских авиалиний" в 2019 году. Тогда погибли 157 человек. На новостях о признании вины акции компании упали на 1%, передает BBC.

Согласно опубликованным судебным документам (суд проходил в Чикаго), производитель самолета принимает на себя ответственность за смерть пассажиров и экипажа в Эфиопии.

Это досудебное соглашение открывает возможность родственникам погибших потребовать компенсации.

Напомним, на момент катастрофы в 2019 году разбившийся самолет – Boeing 737 Max был самой продаваемой моделью, компания возлагала на него большие надежды. Но последовавшие катастрофы – в Эфиопии и Индонезии – едва не поставили крест на Max. Со временем Boeing признал, что в конструкции и программном обеспечении самолета есть серьезные изъяны. Почти два года авиационные власти всего мира не разрешали полеты Max, ожидая от Boeing доработки модели. В ходе доработки были выявлены и другие проблемные места, возобновление полетов все время откладывалось. Возвращение Max в небо неудачно совпало с началом пандемии коронавируса, которая сильно ударила по перевозчикам, многие из них начали отказываться от ранее заказанных Max.

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Теги: boeing, Boeing 737 max, эфиопские авиалинии



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