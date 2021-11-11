В регионах назвали долю привитых среди госпитализированных с ковидом

В большинстве регионов среди госпитализированных с ковидом лишь несколько процентов привитых. Такие данные приводит РБК, опросившее представителей органов власти и здравоохранения регионов.

Больше всего привитых среди госпитализированных в Подмосковье - 18%. В Белгородской области и ХМАО сообщили о 12%, в Новгородской, Вологодской, Калужской областях, Санкт-Петербурге, Башкирии - 5-10%. В других регионах еще меньше (данные представили 65 регионов). По умершим процент еще меньше и близок к нулю.

У этих сообщений, однако, есть серьезный недостаток: нет исходных данных. Все цифры - препарированные, и неизвестно даже, за какой они срок и как они считаются. В России не ведется наблюдений за вакцинированными, нет корректной статистики, в том числе по поствакцинальным осложнениям.

Это важно потому, что данные, которые представили регионы, не выдерживают проверки официальными данными Росстата, который основную часть роста смертности списывает на ковид. Если бы люди действительно в таком количестве умирали от ковида, а привитые - почти нет, то по регионам наблюдалось бы заметное различие в избыточной смертности в зависимости от доли привитых. Но ее не наблюдается: доля привитых не имеет никакого значения для общей смертности. Даже ковидная смертность практически одна и та же в самых привитых и самых непривитых регионах.

Этому может быть несколько объяснений. Первое - ковидная статистика сильно завышается, делая возможный эффект вакцинации неразличимым, а на самом деле рост смертности вызван иными причинами (так, в 2020 году на пневмонии пришлось менее 10% общего роста смертности). Второе - представленные данные по регионам занижены. Наконец, третье объяснение - умершие привитые просто не проходят по ковидной статистике, им почти не ставят ковид в качестве причины смерти, поэтому в самых привитых регионах избыточная смертность ничуть не меньше, чем в самых непривитых.

Как бы то ни было, но вопросов к официальной статистике все больше. И доверия они не добавляют.