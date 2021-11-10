Данные Мурашко о проценте заболевших после ковид-вакцинации не выдержали проверки

Данные о вероятности заболеть ковидом после вакцинации, которые привел глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, не выдерживают проверку и противоречат даже данным самих властей.

Мурашко сегодня сообщил, что число привитых от общего количества заболевших составляет 3-4%. При этом от общего количества вакцинированных заболевает только 0,4%. Последняя цифра приведена по Венгрии, но эффект одного и того же препарата не может существенно различаться по странам.

Всего на сегодня дважды вакцинировались 50 млн россиян. По заявлению самого Мурашко, которое он сделал 14 июля, "после вакцинации заболели не более 2,5% граждан". На тот момент дважды привитых было более 19 млн человек, то есть заболевших было 480-490 тыс. Об этом Накануне.RU уже писало ранее. Вице-премьер Татьяна Голикова привела эти же цифры. И хотя президент Владимир Путин во время прямой линии сказал, что заболевают около 10% привитых, оставим наименьший показатель.

О чем он говорит? Даже по состоянию на сегодня почти 500 тыс. заболевших после вакцинации из 50 млн - это 1%. А ведь за четыре месяца заболела еще какая-то часть вакцинированных. Так что сегодняшние данные Мурашко занижены в несколько раз. Если же действительно в Венгрии после прививки заболели всего 0,4%, то это своего рода приговор российской системе здравоохранения: почему в Венгрии вероятность заболеть в несколько раз ниже, чем в России? Может быть, это связано с тем, что, вопреки инструкциям, вакцинацию проводят в торговых центрах и т.п. заведениях? В то время как в инструкциями к самим вакцинам написано четко: " Применение препарата возможно только в условиях медицинских организаций , имеющих право осуществлять вакцинопрофилактику у населения".

Если все же перенести данные по Венгрии на Россию, то бросается также в глаза следующее различие: вероятность заболеть после вакцинации, как заявил министр, 0,4%, а число привитых от общего количества заболевших граждан 3-4%. Как видно, разница до десяти раз. При этом она может различаться только в той пропорции, в какой различается количество привитых и непривитых. Сегодня это менее 2 (50 млн против 96 млн). Если брать весь период с начала вакцинации, то менее 5 (в среднем около 25 млн против 120 млн). У Мурашко же цифры различаются до 10 раз, что свидетельствует о недостоверности данных. Видимо, потому власти никогда не приводят самих цифр, а озвучивают только проценты, чтобы их было сложнее проверить. Но и по процентам все легко вычисляется.

Еще более сомнительной является сама вероятность заболеть после прививки - 0,4%. Не только в Венгрии, но и в российских регионах летом заявляли примерно о такой же или чуть большей вероятности заболеть. Как же при такой низкой вероятности заболеваемость на 1000 населения в самых привитых регионах даже больше, чем в самых непривитых? Впрочем, эта разница статистически незначима, но это не меняет сути дела. Если заболеваемость одинакова вне зависимости от доли привитых, то это означает, что вероятность заболеть без прививки примерно такая же, как и с прививкой.

Это нетрудно проверить. С начала года, когда началась вакцинация, в России зафиксировано 5,7 млн случаев ковида. Исключая из них привитых, получится менее 5 млн. В среднем за это время количество непривитых было около 120 млн человек, то есть вероятность заразиться в течение почти года не более 4%. Если же для привитых эта вероятность 0,4%, то отсутствие разницы в заболеваемости между самыми привитыми и непривитыми объяснима только тем, что статистика многократно завышается, что делает эту разницу неразличимой. Или необходимо признать, что данные Мурашко недостоверны.

Власти своими заявлениями снова дали повод усомниться в достоверности официальных данных по заболеваемости как сильно завышенных.