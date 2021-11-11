В Копейске на экс-директора телерадиокомпании завели уголовное дело о присвоении денег

В Челябинской области бывший директор телерадиокомпании "Копейск ТРК" подозревается в присвоении денежных средств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2019-2020 годах подозреваемая подписала приказы о поощрении и выплате материальной помощи себе в сумме более 300 тысяч рублей. Также, как считает следствие, она взяла из кассы учреждения более 40 тыс. рублей и присвоила.

В ближайшее время будет избрана мера пресечения подозреваемой и предъявлено обвинение.