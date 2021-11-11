В 2022 году в Краснодаре откроют филиал поликлиники №15 с кабинетом КТ

Филиал поликлиники №15 в Краснодаре будет открыт уже в 2022 году, передает корреспондент Накануне.RU. Кабинет будет оборудован КТ, он разместится в бывшем здании краевого минобрнауки, которое сейчас капитально ремонтируют.

Накануне на объекте на улице Стасова побывала вице-губернатор региона Анна Минькова. Капитальный ремонт в трехэтажном здании 1961 года постройки осуществляется в рамках реализации госпрограммы Краснодарского края «Развитие здравоохранения», сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона. В ходе капремонта в здании полностью отремонтируют системы электроснабжения, водоснабжения, канализации, проведут отделочные работы. Срок выполнения работ по контракту – до конца 2021 года.

"Этот район развивается, здесь много новостроек. Поэтому решили организовать здесь филиал 15-й поликлиники. Сейчас здесь активно идут ремонтные работы. В следующем году филиал обеспечат компьютерным томографом - КТ-исследования очень востребованы с учетом распространения коронавирусной инфекции. В крае уже открыли семь КТ-центров, которые работают в круглосуточном режиме. Мы не знаем, когда закончится пандемия, и должны быть во всеоружии. Наши поликлиники необходимо оснащать современным оборудованием", – сказала Анна Минькова.

Вице-губернатор отметила, что число жителей в регионе растет, и первичное звено здравоохранения требует развития. Стоит отметить, что со следующего года при федеральной поддержке начнется реализация программы по строительству 19 поликлиник в населенных пунктах Кубани с численностью жителей до 50 тысяч человек.