В Челябинске из-за коммунальной аварии отключили отопление в 23 домах

В Челябинске из-за повреждения на сетях в районе улицы Братьев Кашириных ограничено теплоснабжения в 23 домах и социальных учреждениях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Отопление отключили в 23 жилых дома, двух детских садах, трех школах и медицинском учреждении на северо-западе города.

В настоящий момент на теплосетях идут аварийно-восстановительные работы. Повреждения устраняют три бригады и восемь единиц спецтехники. Возобновить подачу тепла планируется сегодня в 20.00. За период отсутствия отопления и горячего водоснабжения потребителям будет сделан перерасчёт.