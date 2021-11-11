11 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Челябинске из-за коммунальной аварии отключили отопление в 23 домах

В Челябинске из-за повреждения на сетях в районе улицы Братьев Кашириных ограничено теплоснабжения в 23 домах и социальных учреждениях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Отопление отключили в 23 жилых дома, двух детских садах, трех школах и медицинском учреждении на северо-западе города.

В настоящий момент на теплосетях идут аварийно-восстановительные работы. Повреждения устраняют три бригады и восемь единиц спецтехники. Возобновить подачу тепла планируется сегодня в 20.00. За период отсутствия отопления и горячего водоснабжения потребителям будет сделан перерасчёт.

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Теги: отопление, авария, тепло,



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