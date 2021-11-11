11 Ноября 2021
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Экономика В России
(2005) | Фото: Николай Галкин www.itogi.ru

Страховщики раскритиковали инициативу Минфина о долевом страховании жизни

Страховщики в России ждут появления нового продукта – полиса долевого страхования жизни (ДСЖ).

При этом от проекта закона Минфина по его регулированию они оказались не в восторге. Всероссийский союз страховщиков в конце октября направил на имя замминистра финансов Алексея Моисеева свой отзыв на документ ведомства.

На вопрос об оценке законопроекта со стороны ВВС представитель министерства финансов сообщил, что "данный вопрос прорабатывается", пишут "Ведомости".

Как сообщалось ранее, ДСЖ должно прийти на замену скандальному инвестиционному страхованию жизни. Инвестиционную часть премии в ДСЖ планируется отделить от страховой.

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Теги: страховщики, Минфин, ДСЖ



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Ранее 19.10.2021 04:03 Мск Минфин раскрыл детали запуска долевого страхования жизни


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