Минфин раскрыл детали запуска долевого страхования жизни

Министерство финансов России раскрыло подробности запуска долевого страхования жизни (ДСЖ).

Оно должно прийти на замену скандальному инвестиционному страхованию жизни. Инвестиционная часть премии в ДСЖ планируется отделить от страховой.

По мнению экспертов Минфина, это поможет сделать продукт прозрачным. Кроме того, в отличие от ИСЖ, клиент всегда сможет увидеть текущую стоимость инвестиций и выйти из договора в случае неудовлетворительного результата.

Как считают в министерстве, доходность по долевому страхованию окажется выше, чем в ИСЖ, а количество недовольных клиентов — кратно ниже, пишут "Известия".