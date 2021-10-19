19 Октября 2021
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Экономика В России
Министерство финансов РФ, минфин (2018) | Фото: nakanune.ru

Минфин раскрыл детали запуска долевого страхования жизни

Министерство финансов России раскрыло подробности запуска долевого страхования жизни (ДСЖ).

Оно должно прийти на замену скандальному инвестиционному страхованию жизни. Инвестиционная часть премии в ДСЖ планируется отделить от страховой.  

По мнению экспертов Минфина, это поможет сделать продукт прозрачным. Кроме того, в отличие от ИСЖ, клиент всегда сможет увидеть текущую стоимость инвестиций и выйти из договора в случае неудовлетворительного результата.

Как считают в министерстве, доходность по долевому страхованию окажется выше, чем в ИСЖ, а количество недовольных клиентов — кратно ниже, пишут "Известия".

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Минфин раскрыл детали запуска долевого страхования жизни

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Теги: Минфин, ДСЖ, ИСЖ



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