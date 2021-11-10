10 Ноября 2021
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Происшествия В России Москва
врач, доктор (2017) | Фото:rustoria.ru

Экс-зампред правительства Ингушетии избил врачей московской больницы, - СМИ

Уголовное дело возбуждено по факту дебоша, который устроил в НИИ глазных болезней в Москве бывший заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Цолоев.

По данным РЕН ТВ, 9 ноября экс-чиновник опоздал на прием и учинил скандал в кабинете главного врача. Он нецензурно выражался, сломал дверную ручку и замахивался ею, в итоге нанес побои главврачу и двоим сотрудникам, которые бросились на помощь своему руководителю. После произошедшего дебошир скрылся. Позже он объяснил, что ему не понравилось поведение докторов.

Дело завели по статье об угрозе убийством или причинении тяжкого вреда здоровью. О задержании Цолоева не сообщалось.

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Теги: экс-зампред правительства ингушетии, дебош, драка, врачи



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