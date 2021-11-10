10 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
пара-каратисты (2021) | Фото: РМК

Южноуральские пара-каратисты выступят на чемпионате мира в Дубае

Пара-каратисты из Челябинской области будут представлять Российскую Федерацию на чемпионате мира, который состоится в Дубае (ОАЭ) в ноябре. Все расходы по организации поездки взяла на себя Русская медная компания, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК.

Соревнования пройдут с 16 по 21 ноября. По итогам чемпионата России 2021 года в состав российской сборной вошли Елена Уморина, Евгений Алексеев, Валерий Зайков и Евгений Коробейников.

Спортсмены примут участие в соревнования по дисциплине ПОДА-ката. Это вид спорта для людей с ограничениями двигательной активности и поражением опорно-двигательного аппарата. В марте 2021 года ПОДА-ката признана дисциплиной в виде спорта Карате. Это специализированный комплекс, состоящий из комбинации ударов, блоков и перемещений, адаптированный под спортсменов с нарушением двигательной активности. ПОДА-ката включает набор элементов, подразумевающих реальный бой с предполагаемым противником.

пара-каратисты(2021)|Фото: РМК

В Челябинске пара-карате развивается с 2014 года на базе Челябинской школы Олимпийского резерва "КОНАС". В октябре 2016 года в Австрии в рамках чемпионата мира по карате WKF прошёл первый чемпионат мира среди людей с ограниченными возможностями здоровья, на котором челябинский спортсмен пара-каратист Евгений Коробейников завоевал бронзовую награду.

Поддержка спорта – одно из ключевых направлений социальной политики РМК. В 2021 году компания начала строительство СК "Металлург" в Кыштыме, заложила первый камень бассейна в Карабаше и РМК-Арены в Челябинске, в Коркино завершается реконструкция лыжной базы "Берёзка". Ранее РМК возвела бассейн в селе Варна и два спортивных комплекса в Коркино и Карабаше, пять современных уличных хоккейных кортов на Южном Урале, а также воркаут-площадки на территориях присутствия.

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Теги: пара-каратисты, РМК, чемпионат мира,



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