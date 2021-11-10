На Южном Урале семья может лишиться дома, который построен на древнем кургане

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начальнику регионального следственного управления СКР Петру Решетникову доложить о ситуации в Троицком районе, где семья фактически лишилась уже построенного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Семья получила в аренду земельный участок. Когда дом уже был почти построен, стало известно, что здесь расположен древний курганный могильник.

Эту землю нельзя использовать под строительство.