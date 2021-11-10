10 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

На Южном Урале семья может лишиться дома, который построен на древнем кургане

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил начальнику регионального следственного управления СКР Петру Решетникову доложить о ситуации в Троицком районе, где семья фактически лишилась уже построенного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Семья получила в аренду земельный участок. Когда дом уже был почти построен, стало известно, что здесь расположен древний курганный могильник.

Эту землю нельзя использовать под строительство.

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Теги: СК, проверка, дом, земельный участок, курган,



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