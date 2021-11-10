10 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске на публичных слушаниях рассмотрят вопрос о строительстве гостиницы на границе с лесом

В Челябинске 11 ноября пройдут публичные слушания по проекту строительства гостиницы и торгово-офисного здания по улице Захаренко в Курчатовском районе. Постановление о проведении слушаний опубликовано на сейте городской мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

На публичных слушаниях будет рассматриваться вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капстроительства Владимиру Кобелькову и Наталье Кобельковой. Им принадлежит медцентр "Сакура", который находится на этом участке.

В ответе управления по архитектурно-градостроительному управлению проектированию города говорится, что участок принадлежит медицинскому центру и присоединение других смежных участков с зелеными насаждениями не предусмотрено. Проектом предусмотрено строительство гостиницы для пациентов центра, а в торгово-офисном здании запланировано размещение магазина с продуктами первой необходимости и аптеки. Офисные помещения рассчитаны на административно-хозяйственный персонал медцентра.

Участок, где планируется строительство, находится на границе с лесом. Общественники считают, что отмеченная на карте территория чуть шире, и перекрывает тропу, по которой гуляют горожане.

"В постановлении по публичным слушаниям указан один участок, а в проекте совмещены два участка, один из них не принадлежит "Сакуре". Он городской и указан как элементы благоустройства, озеленения (сквер)", - сообщила депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина.

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Теги: публичные слушания, гостиница, медцентр,



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