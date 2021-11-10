Польские силовики избили курдских беженцев, прорвавшихся с территории Белоруссии

Пограничный комитет Белоруссии заявил об избитых польских силовиками курдских беженцев.

"Сегодня ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия. Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца", - говорится в сообщении погранкомитета.

Пострадавшим оказали необходимую помощь. Не сообщается, были ли они госпитализированы или остались в лагере на границе с ЕС.