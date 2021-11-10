СК: Обвиняемый в поджоге общежития в Сургуте хотел отомстить комендантам

Завершилось расследование "уголовки" о пожаре в общежитии Сургута, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

По версии следствия, в ночь с 19 на 20 марта обвиняемый, временно живший в общежитии ООО "Главснаб Сервис", что на улице Промышленная, поссорился с двумя комендантами общежития. Причиной стало опоздание с оплатой услуг проживания и нарушения правил общежития. Злоумышленник решил убить комендантов. Он поджёг матрас, хранившийся в коридоре общего пользования, рассчитывая на то, что обидчицы погибнут. Однако о пожаре стало известно, жители общежития спаслись. Воспользовавшись паникой, предполагаемый поджигатель покинул место происшествия.

Сумма ущерба зданию превысила 100 млн руб. Во время эвакуации девять жильцов общежития получили различные травмы. У четырёх из них травмы стали причиной тяжёлого вреда здоровью. Обвиняемый арестован. Вину не признал. Дело ушло в суд.