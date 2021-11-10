10 Ноября 2021
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Париж, 100-летие окончания Первой мировой войны (2018) | Фото:kremlin.ru

В привитой Франции всплеск госпитализаций с ковидом

Французские органы здравоохранения сообщили, что число людей, госпитализированных с COVID-19, быстро растет и достигло почти 7 тыс. человек, что является наибольшим значением за месяц. Об этом пишет National Post.

Во Франции вакцинировано 79% населения или около 90% взрослых. Это, однако, не уберегло страну от быстрого роста заболеваемости и госпитализаций. При этом власти, как обычно, во всем обвиняют невакцинированных, не утруждая себя доказательствами. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал 6 млн невакцинированных французов сделать укол. И объявил, что с 15 декабря действие "санитарных пропусков" у людей старше 65 лет будет продлено, только если они введут себе третью дозу. Отказавшиеся будут поражены во многих гражданских правах.

Быстрый рост заболеваемости и смертности наблюдается и в других странах Европы, в том числе с высоким процентом вакцинированных. Так, в Германии уже побит рекорд заболеваемости. Ковидная смертность по оперативным данным пока намного ниже зимнего пика, но нет данных об общей смертности. Между тем в Британии текущая ковидная смертность тоже очень низка, а общая даже больше, чем в прошлом году. Вероятно, это связано с тем, что умершие вакцинированные не попадают в статистику смертности от ковида, а проходят как умершие по другим причинам. В США, где вакцинировано более 60% населения, общая смертность в августе-сентябре тоже была существенно выше прошлогоднего уровня.

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Теги: коронавирус, Франция



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