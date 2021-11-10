Губернатор Кубани поручил разработать новый генплан Новороссийска

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев побывал с рабочим визитом в Новороссийске, передает корреспондент Накануне.RU. Одно из поручений губернатора Кубани по итогам работы в муниципалитете - до конца 2021 года приступить к разработке нового генплана Новороссийска.

При этом, итоговый документ будет необходимо утвердить до конца 2022 года. Важно отметить, что на этот период в городе могут ввести мораторий на строительство многоквартирных жилых домов. Губернатор поручил рассмотреть возможность ограничения строительства – не выдавать разрешения пока не утвердят генеральный план Новороссийска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Год назад межведомственная комиссия выявила массу нарушений при выдаче разрешений на строительство в городе. Многие из них за это время так и не были устранены. Новороссийску нужен новый генплан. В этом году необходимо приступить к его разработке и утвердить до конца 2022 года", – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков сообщил, что изменения в прежнюю версию генплана муниципалитет принял с нарушением законодательства при отрицательных заключениях краевых и федеральных ведомств. Общественные обсуждения по проекту генплана были организованы не во всех населенных пунктах, протоколы публичных слушаний не содержат перечень их участников.

Кроме того, в генплане Новороссийска было проведено изменение назначения территорий, на которых уже вели активное строительство. В частности, там, где планировали поместить школы, детские сады, поликлиники и парки – утвердили жилую застройку. В границах исторического центра высотность не должна превышать пяти этажей, но вид земельных участков изменили под строительство многоэтажек.

Вениамин Кондратьев считает, что такие действия не отвечают интересам жителей города.

"В первую очередь, нужны социальные объекты, спортивные площадки, парки, а не многочисленные жилые кварталы. Все проекты планировок должны находиться под жестким контролем департамента архитектуры края", – сказал глава региона.