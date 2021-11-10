В Челябинске директором МКУ "Городская среда" назначен экс-начальник отдела полиции

Напомним, после служебной проверки был уволен директор МКУ "Городская среда" Александр Грезев.

Ранее он занимал должность начальника отдела МВД России по Еткульскому району. В мае 2020 вышел в отставку в звании подполковника полиции.

В Челябинске директором МКУ "Городская среда" назначен Василий Воеводин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

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