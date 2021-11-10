10 Ноября 2021
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Общество Челябинская область
самолет, крыло (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области в 2022 году будет 20 субсидируемых авиамаршрутов

Росавиация утвердила 20 субсидируемых авиамаршрутов на 2022 год в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Из аэропорта Челябинска будет выполняться 15 маршрутов в Астрахань, Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Мурманск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самару, Сургут, Уфу и Ханты-Мансийск. Еще пять рейсов будет из аэропорта Магнитогорска: Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск, Сочи.

Перелеты будут выполнять авиакомпании Azimut, Red Wings, S7, Nordwind Airlines и ЮВТ АЭРО.

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Теги: рейс, авиамаршрут, аэропорт,



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