Названы дата и место прощания с председателем городской думы Североуральска

В администрации Североуральского городского округа назвали дату прощания с председателем местной думы Еленой Балбековой.

Как сообщается на официальном сайте мэрии Североуральска, Балбекова скончалась 5 октября на 53-м году жизни. Причина смерти не называется.

Она работала в городской думе с 2000 года, а пост председателя занимала с сентября 2017 года. Елена Балбекова являлась членом депутатского объединения партии "Единая Россия" в думе Североуральска, а в 2021 году была избрана секретарем политсовета. Глава городского округа Василий Матюшенко, депутаты и аппарат думы, а также коллектив администрации города выразили соболезнования родным и близким Балбековой.

Прощание с ней состоится в ближайшую пятницу, 8 октября. Оно пройдет в 11 часов в ДК "Малахит" поселка Черемухово.