Хирургию ГКБ 40 Екатеринбурга вновь отдают под лечение пациентов с ковидом

Хирургический корпус городской клинической больницы №40 Екатеринбурга вновь будет отдан под лечение больных коронавирусом. Об этом Накануне.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, госпитализировать пациентов с ковидом в хирургию начнут уже через два дня. В самой больнице это отчасти подтвердили.

"Да, вероятно, в скором времени это произойдет. Поскольку идет нарастание количества заболевших", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе медучреждения.

Для более подробного комментария в больнице предложили направить им письменный запрос. Он был направлен.

Напомним, что хирургия ГКБ 40 Екатеринбурга возобновила плановую госпитализацию всего месяц назад. До этого там также лечили заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что власти региона, построив мобильный COVID-госпиталь еще в начале пандемии в 2020 году, уже второй год не могут запустить его. Сначала он располагался в "Екатеринбург-ЭКСПО", потом его решили перенести на Широкую речку и установить на базе Центра медицины катастроф, но пациентов он по-прежнему не принимает.

Летом вице-губернатор Павел Креков заявлял, что в открытии мобильного госпиталя "нет необходимости".