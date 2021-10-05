05 Октября 2021
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врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

Хирургию ГКБ 40 Екатеринбурга вновь отдают под лечение пациентов с ковидом

Хирургический корпус городской клинической больницы №40 Екатеринбурга вновь будет отдан под лечение больных коронавирусом. Об этом Накануне.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, госпитализировать пациентов с ковидом в хирургию начнут уже через два дня. В самой больнице это отчасти подтвердили.

"Да, вероятно, в скором времени это произойдет. Поскольку идет нарастание количества заболевших", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе медучреждения.

Для более подробного комментария в больнице предложили направить им письменный запрос. Он был направлен.

ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии(2020)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что хирургия ГКБ 40 Екатеринбурга возобновила плановую госпитализацию всего месяц назад. До этого там также лечили заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что власти региона, построив мобильный COVID-госпиталь еще в начале пандемии в 2020 году, уже второй год не могут запустить его. Сначала он располагался в "Екатеринбург-ЭКСПО", потом его решили перенести на Широкую речку и установить на базе Центра медицины катастроф, но пациентов он по-прежнему не принимает.

Летом вице-губернатор Павел Креков заявлял, что в открытии мобильного госпиталя "нет необходимости".

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Хирургию ГКБ 40 Екатеринбурга вновь отдают под лечение пациентов с ковидом

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Теги: хирургия, ковид, ГКБ 40, Екатеринбург



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