В Челябинской области СК проверит блогеров, издевавшихся над пенсионеркой с деменцией

В Челябинской области двое местных жителей издевались над женщиной, страдающей деменцией, во время прямых эфиров в интернете, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, во время стримов они смеялись над состоянием пожилой женщины, унижали ее.

"За демонстрацию подобных действий получают пожертвования от интернет-аудитории. Следственными органами СК России по Челябинской области по данному факту организована процессуальная проверка. В ходе проверочных мероприятий следователи установят, имеются ли в действиях указанных лиц признаки преступления, предусмотренного ст.117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.

Ситуацию взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.