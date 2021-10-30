В Петербурге задержали участницу непристойной съемки на фоне Исаакиевского собора

В Петербурге полицейские задержали предполагаемую участницу откровенной съемки на фоне Исаакиевского собора.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МВД, это 31-летняя местная жительница.

Ранее в соцсетях появились фото женщины в нижнем белье, позировавшей у Исаакиевского собора. Снимки делались летом, но резонанс вызвали только сейчас, после скандала с провокационной фотосессией на фоне собора Василия Блаженного в Москве.

Напомним, в Сети были размещены фотографии с имитацией полового акта на фоне храма Василия Блаженного. При этом девушка была одета в куртку с надписью "Полиция".

Тверской суд Москвы приговорил к десяти месяцам колонии общего режима участников фотосессии. Их осудили по статье "публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".