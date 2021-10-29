Челябинское управление Россельхознадзора возглавил экс-депутат Госдумы Литовченко

Временно исполняющим обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям назначен экс-депутат Госдумы Анатолий Литовченко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Анатолий Литовченко пять раз избирался главой Увельского района. В 2016 году был избран депутатом Госдумы по Коркинскому одномандатному округу. В этом году в выборах не участвовал.

Напомним, в декабре прошлого года руководитель управления Россельхознадзора по Челябинской области Сергей Слободянский скончался от коронавируса.